Doçura ou travessura? Com estas sugestões de Halloween será mais fácil escolher

Para os miúdos.Esta sexta-feira, realiza-se em Lisboa mais uma Halloween Parade, uma organização das Juntas de Freguesia de Alvalade e Arreiro. A partir das 20h30, a festa começa na Praça de Alvalade e depois percorre várias ruas de Lisboa até chegar à Alameda.O Forum Montijo vai celebrar o Halloween com um desfile no próximo sábado, 1 de novembro, a partir das 16h00. A iniciativa convida os mais pequenos a vestirem as suas fantasias mais originais e a desfilarem perante um júri que irá avaliar a originalidade, performance e atitude durante o desfile. No final, os três melhores disfarces serão premiados com mimos das lojas.O Almada Forum volta a abrir as portas ao espaço Halloween Land, com decoração criativa e um toque de mistério, e muitas atividades. Nos ateliers, as crianças poderão dar asas à imaginação e criar as suas próprias máscaras e adereços. Haverá ainda jogos temáticos, zonas de disfarces, e um cantinho de pinturas faciais. No domingo, 2 de novembro, às 15h00, haverá a parada de Halloween.Até sábado, o Zoomarine, no Algarve, vai contar com um ambiente mágico e enigmático, repleto de surpresas, onde criaturas fantásticas, bruxas e feiticeiros circulam entre os visitantes. As crianças poderão contar com pinturas faciais gratuitas e participar no Concurso de Máscaras, que premiará os disfarces mais assustadores. O cinema 4D vai exibir o filme “Spooky Park”, enquanto a Passagem dos Sustos, um labirinto exclusivo para maiores de 14 anos, desafiará até os mais corajosos. Para os mais pequenos, haverá uma versão adaptada do labirinto: o Túnel Fantasma. As entradas de um dia, adquiridas online, têm o valor de 28,50 euros a entrada normal (11-64 anos) e 19,50€ para juniores/seniores.Até domingo, dia 2 de novembro, o Oceanário de Lisboa tem bilhetes a preço especial de 15 euros para todas as idades, a qualquer hora. Basta que os ingressos sejam adquiridos online, inserindo o código promocional HALLOWEEK. Uma oportunidade para viver um Halloween diferente, entre tubarões, raias e criaturas misteriosas do fundo do mar e conhecer o novo habitat dos pinguins-de-magalhães, o “Oceano do Sul”, totalmente remodelado. .Comes e bebes. Em Lisboa, a Esplanada Príncipe Real vai celebrar o Halloween com decoração alusiva, música ao vivo, petiscos e promoções. Esta sexta-feira, 31 de outubro, a happy hour dura o dia inteiro, e a promoção de 2x1 na Imperial estará disponível durante todo o horário de funcionamento. Quem aparecer com um adereço, máscara ou fantasia ganha também 2x1 na Bloody Mary, o cocktail que combina com o espírito da data.No sábado e no domingo, dias 1 e 2 de novembro, o Cusco Bar, no Hilton Porto Gaia, celebra o Dia de los Muertos, uma das festividades mais emblemáticas da cultura latino-americana, com o cocktail “Doçura ou Travessura” (13 euros). Pensada para despertar os sentidos, esta bebida parte de uma infusão de abóbora e pisco, equilibrada por um licor de anona com 6% de acidez e um amaretto artesanal, elaborado a partir de aguardente vínica velha e sementes de abóbora tostadas. A decoração, em pó de abóbora, reforça a ligação ao tema e à época. O cliente poderá optar entre “Doçura”, servido na sua forma líquida, ou “Travessura”, o mesmo cocktail, mas gelificado em forma de abóbora. . FestasNa noite desta sexta-feira, 31 de outubro, o rooftop Mona Verde, em Lisboa, promete homenagear o espírito do Día de los Muertos com uma noite cheia de energia vibrante, decoração temática, um cocktail exclusivo e toques culinários especiais inspirados nos autênticos sabores mexicanos, de que se destacam os Tacos Al Pastor & Carnitas, e uma sobremesa festiva de Churros com Açúcar, Canela & Dulce de Leche. Com um menu que dança entre continentes, a Chef Executiva Inga Martin combina raízes do sul da Europa com o toque vibrante da América Latina, enquanto o programa musical flui entre grooves descontraídos e sets de pura energia com os DJs Pyrrait e Khalil Suleman. No espaço, estará uma maquilhadora para dar um toque ao visual de cada um.. Na Baixa de Lisboa, esta sexta-feira, entre as 19h30 e as 23h00, o Art Stay Restaurant & Bar será palco do Halloween Karaoke, uma noite marcada pela irreverência, humor e liberdade criativa. Estará lá o “Monstro”, um cocktail especial com vodca, xarope caseiro de framboesa, uvas verdes e clara de ovo, disponível por 7 euros durante a Happy Hour (12 euros depois).Na noite de sexta-feira, o rio Douro transforma-se num cenário de terror com o regresso do The Fear Cruise, pelo terceiro ano consecutivo, do Party Boat de Halloween da Living Tours. Serão duas horas de festa inspirada nos clássicos do cinema de terror, com uma decoração pensada ao detalhe para criar um ambiente sombrio e vibrante. Entre as 22h00 e a meia-noite, o barco, com capacidade para 80 pessoas, percorrerá as seis pontes que unem as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia. Os bilhetes custam 29 euros por pessoa e incluem uma bebida branca ou duas leves.. O universo do faroeste inspira a festa de Halloween do Mama Shelter, em Lisboa. O espaço transforma-se num cenário digno de um saloon assombrado, onde não faltam disfarces criativos, música a condizer e menus arrepiantes. Na noite desta sexta-feira, a festa começa às 19h00 e prolonga-se pela noite fora. A animação divide-se entre o rooftop, com DJ set com Rogue Fire, e o restaurante, com música de Fe Cipriano. Além de decoração temática, haverá cocktails que brilham no escuro, jogos sobrenaturais e um concurso de disfarces. .O Brunch Electronik Lisboa está de volta. Ao contrário do que o nome sugere, trata-se não de um brunch mas de duas noites para celebrar o Halloween, com uma programação musical que inclui nomes mais marcantes da cena eletrónica internacional. Esta sexta-feira, atuam Indira Paganotto, Chris Liebing B2B e Luke Slater, Freshkitos e Brusca. No sábado, a festa continua com Boris Brejcha, Moritz Hofbauer, Deniz Bul e Mary Croft B2B Midinoize.ExperiênciasAs Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, preparam uma noite cheia de mistério, emoção e descoberta para celebrar o Halloween. Na sexta-feira, organiza duas visitas noturnas, uma às 20h30 e outra às 22h00, em que se promete revelar o lado mais sombrio e intrigante daquela casa de Vinho do Porto. Entre sombras e barris centenários, os participantes serão desafiados a descobrir o que aconteceu ao The Don, a enigmática figura que guarda os segredos da marca. No final, os visitantes são convidados para um momento de prova com Vinhos do Porto Sandeman, acompanhados por doces inspirados no espírito do Halloween. Estas visitas, que decorrem em inglês, têm o valor de 35 euros por pessoa.. Jantares. O InterContinental Porto – Palácio das Cardosas diz que organizou, para a noite de 31 de outubro, um programa assustador e um jantar arrepiante, com inspiração no universo da Família Addams. No restaurante Astória serão servidos, por exemplo, Salada de Cenouras Esqueléticas com Creme de Batata Roxa, Gaspacho Flamejante da Lareira Assombrada. Quiche das Caveiras da Sala, Salada de Camarão do Lago Assombrado ou Spaghetti Negro das Teias de Aranha com Polvo Sombrio. Para terminar, o dilema será entre doçura ou travessura, com sobremesas com nomes igualmente sugestivos. Este menu custa 39 euros por pessoa, com sangria incluída, sendo que será gratuito para crianças até aos 5 anos e com 50% de desconto para crianças dos 6 aos 12 anos.. Esta sexta-feira, o pátio do Lumen Hotel, em Lisboa, transforma-se num jardim assombrado para celebrar o Halloween, pelo que não faltarão esqueletos, vampiros, bruxas e fantasmas. Entre as 19h00 e as 22h00 as paredes serão palco da projeção de imagens alusivas. No restaurante Clorofila, o chef Celso Dias criou um menu temático surpresa intitulado “Encontros & Assombros", onde garante alguns sustos através da reinterpretação visual de ingredientes que estamos habituados a ver como inofensivos. Depois, pelas 22h00, o pátio do hotel será ainda palco do espetáculo residente ‘The Lisbon Light Show’. Este programa tem o custo de 45 euros por pessoa, com bebidas incluídas. Brunch. O InterContinental Lisbon promove, no domingo, 2 de novembro, um brunch alusivo ao Halloween, “com sabores que ganham vida (ou voltam do além), pratos que se tornam em feitiços”. No Akla Restaurant, o menu do Halloween Brunch tem Batata Rosti Assombrada, Salsichas Sinistras, Cogumelos Misteriosos, Ovos Estrelados Monstruosos, Sanduíches do Duende Guloso, salmão fumado envolto em névoa, e ainda Panquecas Fantasma, Waffles Sangrentos e Crepes Arrepiantes. No bar haverá também uma seleção de bebidas de arrepiar. Os mais pequenos poderão fazer pinturas faciais temáticas e brincar no castelo insuflável assombrado. A proposta custa 46 euros por pessoa (com estacionamento), sendo que as crianças até aos 12 anos (inclusive) beneficiam de um desconto de 50%.. No dia 2 de novembro, domingo, o Mama Shelter, em Lisboa, terá um Halloween Brunch entre as 12h00 e as 16h00, com pratos e bebidas temáticos: o Bloody Tartar e o Cactus Creek, um cocktail especial preparado com vodka, gin, rum e midori, também disponível na festa de dia 31. O brunch tem o valor de 45 euros por adulto e 20 por criança (dos 4 aos 12 anos).