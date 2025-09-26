Cidade das Tradições regressa a Lisboa com pronúncia do Norte (com vídeo)

Arrancou esta sexta-feira, 26 de setembro, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa, a quarta edição da Cidade das Tradições, retomando uma festividade que havia ocorrido pela última vez em 2015. Uma década depois, a região homenageada da vez é o Norte de Portugal. .Promovido pela Fundação INATEL, com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO e da Região de Turismo Porto e Norte, o evento prolonga-se até domingo (28), e propõe-se transformar o espaço ao ar livre numa “cidade aberta”, feita de música, dança, cinema, teatro, fotografia, sabores, artesanato, brinquedos e jogos tradicionais..“O que pretendemos é um evento muito focado no património cultural imaterial. É algo que tem de ser preservado e a Fundação, enquanto consultor da UNESCO, não podia deixar de criar momentos em que essa questão se coloca ao vivo”, afirmou ao DN o presidente da INATEL, José Manuel da Costa Soares..O responsável sublinha ainda que a Cidade das Tradições “é um evento para todos: crianças, adultos e avós”, destacando iniciativas que vão das oficinas à gastronomia, passando por passeios de burro para os mais pequenos. O programa distribui-se durante três dias e contempla dezenas de atividades (confira aqui). Esta sexta-feira, após a abertura oficial, estão em destaque o concerto de Isabel Silvestre e Vozes de Manhouce com QuatroAoSul e os Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, marcado para as 22h00..No sábado, o destaque vai para a recriação da Lenda do Galo de Barcelos, a atuação dos Caretos de Podence, a queimada galega e concertos de Retimbrar e Sopa de Pedra. Já no domingo (28), a programação inclui a Banda Plástica de Barcelos, a Orquestra Gerajazz num encontro afro-lusófono e oficinas dedicadas a artes tão diversas como a filigrana, o cavaquinho ou o bordado de Castelo Branco..Entre os artesãos presentes encontra-se Manuel Gonçalves, da Oficina do Brinquedo de Valongo, que trouxe exemplares de fabrico quase centenário. “Os brinquedos mais tradicionais são a pomba e o ciclista, mas também fazemos bombos, pandeiretas e outros instrumentos. Neste tipo de pandeireta, por exemplo, somos os únicos fabricantes no país”, contou..A gastronomia é outro dos atrativos, com chefs e confrarias do Norte a trazerem pratos emblemáticos como as tripas à moda do Porto ou a comida de pote. Para José Manuel da Costa Soares, trata-se de celebrar tradições num país cada vez mais cosmopolita, num evento que dá visibilidade e mantém viva a memória do património português ao mesmo tempo que se abre também a quem visita Lisboa.O acesso à Cidade das Tradições tem entrada livre.."São 14 países! A América Latina muda-se para o Estoril, nestes três dias".Brasileira cria o maior mural pintado por uma mulher no Norte de Portugal