Almeirim prepara mais de 4.000 litros de Sopa da Pedra para festival

Mais de 4.000 litros de Sopa da Pedra vão ser preparados em Almeirim para a 12.ª edição do festival dedicado a um dos pratos mais conhecidos da gastronomia ribatejana. O evento começa esta quarta-feira, 26 de agosto, e prolonga-se até domingo (30), no Parque das Tílias, com a organização a prever a passagem de mais de 20 mil visitantes.

Ao longo dos cinco dias, deverão ser servidas mais de 12.500 doses de Sopa da Pedra de Almeirim, cuja receita possui certificação europeia como Especialidade Tradicional Garantida (ETG). A sopa estará disponível em 11 tasquinhas, numa iniciativa que envolve 14 associações do concelho.

A gastronomia local não ficará limitada ao prato que dá nome ao festival. Melão de Almeirim, caralhotas, enchidos tradicionais e vinhos da região estão também entre os produtos disponíveis no recinto, que terá ainda uma quermesse em que os prémios são produtos alimentares e gastronómicos.

O programa inclui ainda demonstrações de cozinha ao vivo, atividades destinadas às crianças e mais de 70 expositores ligados ao artesanato e às atividades económicas locais. Ferreira do Alentejo será o município convidado desta edição, com presença prevista para sábado, 29 de agosto.

Organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim em parceria com o município, o Festival da Sopa da Pedra tem entrada gratuita.