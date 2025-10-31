Adega Cartuxa surpreende com um Pêra Manca tinto 2019

A Adega Cartuxa termina o ano de 2025 com o lançamento de uma surpresa: um Pêra-Manca Tinto 2019, produzido pela Fundação Eugénio de Almeida.O anúncio foi feito esta sexta-feira (31 de outubro) e, como frisa a instituição em comunicado, esta colheita reforça o estatuto de referência da marca.De acordo como comunicado da empresa, citando o enólogo da Fundação Eugénio de Almeida, Pedro Baptista, “Aragonez e Trincadeira mostraram resiliência exemplar, permitindo-nos um Pêra-Manca que alia densidade, elegância e grande frescura.”A Fundação recorda que o "ano vitícola de 2019 foi caracterizado por equilíbrio climático, o que favoreceu a maturação das uvas e a obtenção de um vinho de elevado potencial. Após a fermentação e estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, o Pêra-Manca Tinto 2019 permaneceu mais quatro anos em garrafa nas caves do Convento da Cartuxa". ."O vinho vive connosco nos momentos de alegria. Mas também tira horas de sono".Adega Cartuxa teve em 2021 o melhor ano de sempre com vendas de 20 milhões