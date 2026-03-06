Abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos adiada para sábado devido ao vento forte
Hugo Canosa
Viver

Abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos adiada para sábado devido ao vento forte

O evento, que terá como novidade o Museu de Arte em Chocolate, levará a Óbidos mais de 100 chefs, e contará com as habituais esculturas de chocolate de grandes dimensões.
Publicado a

A abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, agendada para esta sexta-feira, 6 de março, foi adiada para sábado, 7, devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas, com “rajadas de vento que poderão atingir os 90 quilómetros por hora”, informou a câmara.

Esta decisão “segue as recomendações da Proteção Civil nacional e local quanto à adoção de medidas preventivas”.

Priorizando “a segurança dos visitantes, parceiros e equipas”, a aberta do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, prevista para as 17h30 desta sexta, só acontecerá à mesma hora de sábado.

Os bilhetes já vendidos para esta sexta “serão válidos para qualquer outro dia do evento, mediante troca em BOL.pt”. Nos casos de impossibilidade de comparecer noutra data, a organização garante “a devolução do valor dos bilhetes”, de acordo com o comunicado divulgado pelo município do distrito de Leiria.

O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos irá decorrer até ao dia 22, sob o tema “Arte”, com curadoria do chef Francisco Siopa, ‘executive pastry chef’ no Penha Longa Resort.

O certame, que terá como novidade o Museu de Arte em Chocolate, levará a Óbidos mais de 100 chefs nacionais e internacionais para participar em “mais de 80 apresentações, entre ‘showcookings’, concursos e demonstrações”, divulgou a organização.

Na sua 22.ª edição, o festival tem entre os principais atrativos as Esculturas de Chocolate de grandes dimensões e mantém as dinâmicas de Esculturas ao Vivo, oferecendo ao visitante “um roteiro de experiências únicas sobre as diferentes vertentes das artes”, com atividades que ligam o chocolate à revelação de imagens fotográficas, ao vinho e à literatura.

Hugo Canosa

“Entre outras experiências divertidas, os visitantes poderão brincar e provar o chocolate em ateliês ou oficinas, em que cada um é convidado a mostrar a sua criatividade na arte, inspirados em grandes artistas como Gaudí ou Miró”, revelou o município num comunicado sobre o evento, que inclui também na programação espetáculos de dança e arte performativa.

O Festival Internacional de Chocolate representa um investimento de 450 mil euros e depois deste fim de semana estará aberto de sexta-feira a domingo, das 10:00 às 21:00.

Abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos adiada para sábado devido ao vento forte
Esta sexta-feira há alertas laranjas para neve, vento e agitação marítima
Óbidos
ventos fortes
Festival do Chocolate
Diário de Notícias
www.dn.pt