Esta sexta-feira há alertas laranjas para neve, vento e agitação marítima

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Terra (IPMA) prevê precipitação, mais provável e intensa no interior até ao meio damanhã, com queda de neve nas terras altas. O vento será forte, com rajadas no litoral oeste e nas terras altas, bem como a agitação marítima, e a temperatura máxima irá descer. O IPMA colocou vários distritos em alerta laranja para vento, neve e agitação marítima.Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar sob aviso laranja até às 15:00 devido à previsão de vento forte na faixa costeira e nas serras com rajadas da ordem de 90 quilómetros por hora, passando depois a amarelo até às 21h00.Por causa do vento forte, o IPMA colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga com aviso amarelo até praticamente ao final do dia.O Instituto emitiu também aviso laranja para os distritos da Guarda e Castelo Branco até às 15:00 desta sexta e para Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra e Braga até à mesma hora.No que diz respeito à agitação marítima, sob aviso laranja vão estar os distritos de Faro e Beja (até às 21h00), Lisboa e Leiria (até às 18h00) e Coimbra até às 15h00, passando depois a amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou a população para medidas preventivas até esta sexta-feira devido ao agravamento do tempo no continente, com vento forte, chuva, neve e ondas que podem chegar aos 11 metros.. ANEPC dava conta que o quadro meteorológico mais gravoso se prevê sobretudo nos territórios mais vulneráveis afetados pela depressão Kristin, as regiões do Oeste, Leiria e Coimbra.Recordando que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado através de medidas preventivas e comportamentos adequados, a Proteção Civil apela a que sejam evitadas atividades próxima de linhas de água e atravessadas zonas inundadas, e que sejam retiradas nas zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e outros bens para locais seguros.No aviso, aconselha ainda as populações para que garantam uma adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas, e que tenham especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos e árvores devido ao vento forte.