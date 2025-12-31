Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A especialista Blanca Elena Avendaño foi a responsável pela preparação dos cafés. DR
Viver

A altitude e tudo o mais que tornam o café peruano especial

O Peru é o maior exportador de café orgânico e tem como principal mercado os EUA. DN foi convidado para uma degustação na residência do embaixador com representantes das principais marcas em Portugal.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Viver
Peru
café
Embaixada do Peru

