1300 Taberna fecha as portas na Lx Factory e põe tudo à venda este domingo

Este é o último final de semana de atividades da 1300 Taberna, um dos mais tradicionais restaurantes da Lx Factory. A despedida será com um jantar especial este sábado, 04 de outubro, com os clássicos da casa. Já no domingo, 05 de outubro, quem por lá passar a partir das 15:00 poderá comprar os artigos de restaurante, que está "a vender tudo". De acordo com post no Instragram, a equipa informou que não vai abrir noutro espaço, por isso vai desfazer-se de tudo. "Como estamos de saída, e não vamos abrir outro espaço, estamos a vender tudo o que temos no restaurante. Mesas, cadeiras, loiças, talheres, copos e tudo o restante da decoração e do serviço de sala. Também todo o material da cozinha", explicam.. Em outra publicação nas redes sociais, em setembro, o restaurante liderado pelo chef Nuno Barros explicou que a decisão de encerrar o 1300 Taberna foi da adminstração da Lx Factory. "Após vários anos de trabalho e dedicação, fomos surpreendidos com a decisão da administração e dos actuais accionistas de não renovar o nosso contrato, atribuindo o espaço da 1300 Taberna a outra empresa do setor", lê-se.No mesmo post, lamentaram a decisão. "Lamentamos profundamente esta opção sobretudo porque, ao longo destes anos, sempre mantivemos uma relação exemplar, cumprindo todas as nossas obrigações para com o Lx Factory e contribuindo ativamente para a sua dinâmica cultural e gastronómica”, dizem.Ao mesmo tempo, criticaram “o rumo que o Lx Factory está a tomar: um espaço que outrora foi um símbolo de uma cidade diferente, de convivência de artistas, espaço de criatividade e inovação, mas que hoje cada vez mais se afasta dessa essência que o tornou único”. A Lx Factory, na atual configuração, existe desde 2008. É hoje um dos locais bastante visitados por turistas que passam por Lisboa..Aumento da renda encerra espaço de cowork na LX Factory.Lx Factory adquirido por joint venture entre grupos Arié e Europi Property