João Cartaxo Alves e o ano em que a Força Aérea mudou de patamar: satélites, drones e o poder aeroespacial

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, faz o balanço de um ano de viragem: novas aeronaves, modernização de capacidades e uma diretiva que projeta a Força Aérea para a próxima década, num contexto marcado pela guerra na Europa e pela transformação do poder aeroespacial. Portugal prepara uma constelação nacional de satélites liderada pela Força Aérea, em parceria com a indústria e universidades. Cartaxo Alves explica como o espaço passou a ser um domínio crítico da Defesa e como estas capacidades terão impacto militar e civil..General Cartaxo Alves: "Nunca tivemos tanta gente em formação na Força Aérea como temos agora"