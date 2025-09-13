Imigrantes celebram formatura em curso de língua portuguesa

Para quem vem de outro país, falar a língua portuguesa é fator de integração e oportunidades. O DN foi conhecer os finalistas de uma das turmas do curso de português do Lisbon Project, uma organização sem fins lucrativos que atende pessoas migrantes em Lisboa.Todos celebram uma grande conquista: as primeiras competências na língua do país que escolheram pra viver.O Lisbon Project forma, todos os anos, cerca de 15 turmas de português, desde o nível introdutório até ao avançado, com aulas gratuitas para os participantes. Todos os grupos possuem dois professores, que são voluntários e ajudam no desenvolvimento do projeto. Para este ano letivo, ainda há vagas, tanto para novos alunos, como para quem queira fazer parte do time..'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Gabriela Faria, a luso-sul-africana que quer construir um Portugal para todos “em conjunto”.Nesta horta semeia-se o verde, mas também reabilitação mental.Com "DNA musical de um Brasil profundo", Orquestra Indígena traz celebração de duas culturas a Portugal