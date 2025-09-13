Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imigrantes celebram formatura em curso de língua portuguesa

Para quem vem de outro país, falar a língua portuguesa é fator de integração e oportunidades. O DN visita a cerimónia de finalistas do curso no Lisbon Project neste episódio de 'O DN Sai à Rua'.

Para quem vem de outro país, falar a língua portuguesa é fator de integração e oportunidades. O DN foi conhecer os finalistas de uma das turmas do curso de português do Lisbon Project, uma organização sem fins lucrativos que atende pessoas migrantes em Lisboa.

Todos celebram uma grande conquista: as primeiras competências na língua do país que escolheram pra viver.

O Lisbon Project forma, todos os anos, cerca de 15 turmas de português, desde o nível introdutório até ao avançado, com aulas gratuitas para os participantes. Todos os grupos possuem dois professores, que são voluntários e ajudam no desenvolvimento do projeto. Para este ano letivo, ainda há vagas, tanto para novos alunos, como para quem queira fazer parte do time.

'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país.
Avra, do Suriname, e Margaret, do Quénia, concluíram o curso introdutório em língua portuguesa no Lisbon Project.
