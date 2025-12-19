Gouveia e Melo: "Se for eleito Presidente, tudo o que Portugal falhar, eu falho"

Ficou conhecido pela carreira nas Forças Armadas, mas foi como líder da task force da Covid-19 que saltou para a ribalta mediática. O almirante na reserva assume-se como o verdadeiro candidato vindo de fora do “sistema”. E critica os comentadores “enviesados” e com “agendas”, que avaliam os debates em função de “rompantes”. .Gouveia e Melo: "O sistema rejeita-me. Sinto que estou a jogar num plano inclinado”\n.Gouveia e Melo: "Estamos no centro do Atlântico, Açores e Madeira, não há maneira de sairmos daqui".Gouveia e Melo: "A Presidência é um moderador do sistema. Deve estar no centro político"