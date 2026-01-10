Conheça 'Calypso', o mural em Lisboa que está nomeado a melhor arte urbana do mundo

Um olhar profundo, em tons de azul que, num dia sem nuvens, confundem-se com o céu lisboeta como se a obra estivesse a flutuar, e não pintada na empena de um prédio. Estas são as características mais marcantes do mural 'Calypso', de autoria da artista visual portuguesa Patrícia Mariano, que concorre ao prémio de melhor arte urbana do mundo.Pintado em junho de 2025 no Bairro da Bela Flor, no âmbito do Festival Muro, o mural retrata uma nereida, "uma espécie de ninfa do mar", explica Patrícia ao DN."Como sempre adorei mitologia e amo pintar mulheres queria mesmo ter uma mulher representando esta beleza e a ligação aos mares. Temos uma nereida inserida dentro de água, com um céu muito azul, só que ela para respirar precisa desta bolha, que tem água lá dentro para que consiga sobreviver", diz a artista, a admitir que "cada um terá a sua interpretação", mas que a sua ideia "era representar esta ligação e necessidade vital que temos dos mares. Ela precisa da água para respirar, nós precisamos dos mares para viver, é tão vital quanto respirar"..O mural está nomeado nos Street Art Cities Awards, uma das principais plataformas para reconhecimento da arte urbana no mundo. Na mesma premiação, Lisboa e Porto disputam o título de melhor cidade do mundo para ver street art.Para votar, basta aceder ao site do concurso, depois será preciso confirmar a escolha pelo link enviado por e-mail..Lisbon Film Orchestra apresenta ‘Our Stories’ para quebrar preconceitos.Arte dos Barcos Moliceiros de Aveiro inscrita em Lista de Salvaguarda Urgente da UNESCO