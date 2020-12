Vitamina D sem "efeitos evidentes" na proteção contra a covid

Um painel de especialistas britânicos aconselha a população a tomar um suplemento diário de vitamina D neste inverno, para manter os ossos e músculos saudáveis em tempos de menor exposição solar e menor atividade física como são estes de pandemia, mas não vê evidências suficientes de que os suplementos de vitamina D tenham um papel na proteção contra a covid-19.

Os especialistas procederam a uma revisão das evidências sobre as ligações entre a vitamina D e a Covid-19, depois de alguns estudos terem sugerido que ela poderia desempenhar um papel na resposta imunológica do corpo aos vírus respiratórios. No entanto, eles concluíram que há "evidências insuficientes" para recomendar a toma de vitamina D para prevenir ou tratar a doença.

Composto pelo Instituto Nacional para a Saúde e Cuidados de Excelência (NICE, na sigla inglesa), pela Saúde Pública de Inglaterra e pelo Comité Consultivo Científico para a Nutrição, o painel de especialistas refere, contudo, que são necessárias mais pesquisas, relata a BBC.

"Continuamos a monitorizar as evidências à medida que são publicadas e revisaremos e atualizaremos as orientações, se necessário", disse Paul Chrisp, diretor do centro de recomendações do NICE.

Suplementos gratuitos d e vitamina D estão a ser oferecidos às franjas mais vulneráveis da população no Reino Unido.

Citado pela BBC, Adrian Martineau, professor de infeção respiratória e imunidade na Queen Mary University of London, disse que há uma possibilidade de a vitamina "poder reduzir o risco e / ou a gravidade da Covid-19" e que os testes clínicos atualmente em andamento possam vir a "lançar mais luz sobre essa questão".

"Mais importante do que nunca"

Tomar vitamina D é particularmente importante neste inverno por causa da quantidade de tempo que as pessoas passam dentro de casa em isolamento, o que significa que podem não estar a produzir vitamina D suficiente a partir da luz solar.

A vitamina D também pode ser obtida de certos alimentos, como peixes oleosos e cereais, e suplementos.

"Aconselhamos que todos - particularmente os idosos, aqueles que não saem de casa e aqueles com pele escura - tomem um suplemento de vitamina D contendo 10 microgramas (400 UI) todos os dias, " disse à BBC Alison Tedstone, nutricionista-chefe do Instituto de Saúde Pública do Reino Unido.

"Este ano, o conselho é mais importante do que nunca, já que mais pessoas passam mais tempo dentro de casa."