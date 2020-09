Uma pessoa assintomática pode numa curta viagem infetar os passageiros de um autocarro

Os sistemas de climatização em ambientes fechados potenciam a transmissão da covid-19, uma vez que não é feita a renovação do ar e, como tal, permitem a circulação de partículas contaminadas. A conclusão é de um estudo publicado esta terça-feira pela revista médica norte-americana Jama Internal Medicine.

Esta conclusão foi alcançada na sequência de um inquérito realizado por especialistas de centros chineses de controlo das doenças aos passageiros que, a 19 de janeiro, precisamente no início da pandemia, foram transportados de autocarro para um evento budista na cidade de Ningbo, num percurso de 50 minutos.

Num desses autocarros estava um passageiro infetado e assintomático, que acabou por contagiar um terço das pessoas que estavam no veículo, que estava mal ventilado. Este foi o primeiro indício de que o coronavírus seria também transmissível pelo ar. Uma teoria que foi inicialmente negligenciada pelas autoridades sanitárias de todo o mundo.

O passageiro infetado e sem sintomas, um sexagenário, terá sido provavelmente o primeiro caso, que teve contactos anteriores com pessoas de Wuhan, onde a epidemia começou. Viajou sentado do lado direito, a meio desse autocarro, entre dois passageiros.

De acordo com a investigação, 23 dos 68 passageiros ficaram contaminados, enquanto no outro autocarro não foi registada qualquer infeção. O passageiro infetado contaminou, no entanto, um circulo mais alargado do que as pessoas que estavam perto, pois algumas estavam na parte da frente e na parte de trás do autocarro. A conclusão é simples: se o vírus se transmitisse apenas em gotículas de grande dimensão, o circulo teria sido menor, pois geralmente caem dentro de um perímetro de um a dois metros.

De acordo com os autores da investigação, o sistema de climatização do autocarro fez recircular o ar dentro do veículo e não o renovou, o que, provavelmente, terá contribuído para propagar o vírus. "Este inquérito sugere que, em ambientes fechados onde o ar recircula, a SARS-CoV-2 é uma doença altamente transmissível", escreveram.

O estudo, minucioso e que inclui um plano do veículo com a posição de cada pessoa contaminada, junta-se a outras investigações com a mesma conclusão, como foi o caso do registo de múltiplas contaminações entre mesas num restaurante em Cantão, que terão sido potenciadas por um sistema de ventilação que não renova o ar no interior.