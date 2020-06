Os mistérios que guardam os 65 esqueletos do dólmen de Reinoso

Há cerca de 5 500 anos, uma comunidade neolítica criou um dólmen na região de Reinoso, Burgos (Espanha) e cercou-o com um imponente complexo funerário. O túmulo atingiu um diâmetro de cerca de 25 metros e uma altura de três. Agora, arqueólogos da Universidade de Valladolid analisaram os restos mortais das 65 pessoas enterradas no interior do monumento e conseguiram reconstruir o modo como viveram e como morreram. No túmulo foi possível encontrar vítimas de violência extrema, crianças incineradas e até uma avenida pavimentada com ossos humanos.

Entre os vestígios, destaca-se o crânio de uma idosa (pouco mais de 50 anos, quando a expectativa de vida não ultrapassava os 40 naquela altura) com quatro perfurações na cabeça: duas próximas dos canais auditivos e duas outras (uma delas inacabado) na parte de trás do crânio, no nível das órbitas oculares. Um médico tentou salvá-la e morreu na sala de cirurgia? Este é um enigma para a equipa liderada pelo professor Manuel Rojo Guerra.

Ossos permitem saber como viveu e morreu esta comunidade

O monumento funerário tem um corredor de acesso de 10 metros e uma câmara subterrânea de três metros de diâmetro. Foi construído com enormes lajes de calcário extraídas nas proximidades. E terá sido utilizado durante 300 anos até que algo aconteceu no final do quarto milénio a.C., de acordo com os testes de carbono-14. "De repente, o local deixou de ter uma função funerária para se tornar um local de cerimónias religiosas", diz ao El País Cristina Tejedor, co-diretora da investigação arqueológica.

Os habitantes, sem nenhum motivo ainda conhecido, começaram a desmontar o grande corredor de acesso e a maior parte do monte de sepulturas que cercava o túmulo coletivo. Moveram as grandes pedras que ficavam em ambos os lados do corredor e substituíram-nas por blocos de arenito avermelhado. Depois, cobriram a estrada com ossos dos seus antepassados. As enormes pedras do corredor também foram reutilizadas para selar a câmara funerária - não foi desmontada - para "impedir futuras violações do complexo sagrado dos ancestrais".

Toda essa transformação foi acompanhada por uma cerimónia surpreendente, dizem os historiadores. À entrada da câmara funerária, uma enorme pira estava acesa, na qual restos humanos, sobretudo de crianças, eram queimados. Depois de a plataforma ser desmontada, foi criado "um local de culto e celebração de cerimónias cíclicas", explica o professor de pré-história da Universidade de Valladolid.

O estudo osteo-arqueológico preliminar, realizado por Sonia Díaz Navarro, membro da equipa de Rojo, revela que pelo menos 65 indivíduos foram enterrados no monumento. Os ossos de homens e mulheres foram encontrados em percentagens semelhantes, muitos deles ainda crianças.

Os primeiros resultados laboratoriais da análise dos ossos também permitiram reconstruir em parte o modo de vida da comunidade: sabemos que aquelas pessoas suportavam e carregavam cargas pesadas, além de realizarem marchas longas em terrenos acidentados. "A presença de crianças menores de 10 anos é impressionante, o que sugere uma colaboração precoce nas tarefas da comunidade", acrescentou o especialista, citado pelo jornal espanhol. "As condições de vida eram extremamente severas, já que a maioria dos ossos mostra sinais de doença articular degenerativa com diferentes graus de espondilose ou osteoartrite. Além disso, foi detetada uma alta taxa de trauma vertebral, muitas vezes associadas a quedas de grandes alturas". O estudo de patologias orais também indica desgaste severo nos dentes, o que mostra que eles não usavam a prótese apenas para mastigar alimentos, mas como mais uma ferramenta.

A investigação também revelou "a presença de trauma associado a episódios violentos que, em alguns casos, causaram a morte, enquanto outras lesões mostram sinais claros de longa sobrevivência". Das pessoas estudadas, cinco foram atingidas por pontas de flecha, duas no crânio - uma morreu logo depois e outra sobreviveu -, outras três foram atacadas pelas costas com um objeto contundente, outras duas foram feridas no quadril com uma arma que pode ter sido um machado.

A mulher misteriosa

Porém, de entre todos os indivíduos analisados, destaca-se o crânio de uma mulher idosa sem dentes. "Atrás da sua órbita esquerda, detetamos um buraco que parece corresponder a uma intervenção. Dois centímetros acima da sutura esfeno-frontal, observa-se uma segunda tentativa, neste caso inconclusiva ", explica Díaz Navarro.

Mas também tem dois outros orifícios próximos dos canais auditivos, provavelmente causados ​​"por um colesteatoma bilateral, uma condição pseudotumoral que causa osteólise das paredes da orelha e pode levar a surdez, tontura, abcesso cerebral e até septicemia e paralisia nos casos mais graves". Ou não, talvez o cirurgião tenha perfurado a área da orelha e tentado fazer o mesmo na parte de trás do crânio. Ele fez isso uma vez, mas não na segunda vez, o furo ficou inacabado e a velha morreu, provavelmente com imensas dores. Quem era ele para receber esse tipo de intervenção? O laboratório dará a resposta em breve.