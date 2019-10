Oeiras vai ter 40 quartos e 500 casas para professores deslocados

"Há 20 anos, eram os moradores de barracas a virem à câmara pedir alojamento. Ultimamente, aparecem professores", conta Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal e Oeiras. Ao todo, há cerca de 100 docentes deslocados no concelho, mas ainda poucas alternativas de alojamento. Por isso, a autarquia está a projetar quartos e casas para professores, bem como para polícias - duas classes cuja sobrevivência está a ser afetada pelo mercado imobiliário cada vez mais especulado. Nos próximos dois anos e meio, espera ter 40 quartos disponíveis e, em quatro anos, 500 habitações T0 e T1, a preços mais acessíveis.

A falta de alojamento e a especulação imobiliária têm sido apontadas como duas das principais razões para a crise docente que se vive atualmente no país. No Algarve, há professores a viver em parques de campismo. Nos grandes centros urbanos, as escolas debatem-se com desistências de última hora de professores, devido à incapacidade de pagar rendas altas nas cidades onde são colocados. Os vários representantes reclamam medidas urgentes para fazer face a este cenário e apelam para que partam do poder local. A Câmara Municipal de Oeiras respondeu ao desafio.

"Tenho-me apercebido nos últimos dois anos, particularmente, das dificuldades dos professores que são colocados em escolas aqui do concelho e que vêm de fora - muitos deles do Norte, a ganhar pouco mais que mil euros por mês, outros sem horários completos - para arranjar um quarto, quanto mais uma casa", diz Isaltino Morais. O autarca garante que, no concelho, não há quem consiga "um quarto por menos de 400 euros e um T1 por menos de 800 euros". "O que significa que por menos de 500 euros é praticamente impossível. Sobra-lhe metade do ordenado. Se porventura tem família para sustentar, é muito complicado", sublinha.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

E "se queremos fixar professores aqui, temos de arranjar soluções". A primeira, que deverá estar concluída já em 2022, passa pela criação de 40 quartos para docentes deslocados, na Fábrica da Pólvora de Barcarena. O edifício já tem 60 quartos para estudantes, mas parte destes será afeto para esta classe profissional. Cada um deverá custar entre 250 a 300 euros e os professores podem recorrer a uma área comum de refeições.

A autarquia está ainda a preparar a projeção de 500 casas, T0 e T1, que espera ver concluídas nos próximos quatro anos. Mas não só para professores. A Câmara Municipal de Oeiras pretende ainda dar resposta a outras classes profissionais "que enfrentam as mesmas dificuldades", como polícias. No mesmo período, tenciona edificar uma residência em Carnaxide, onde funciona a atual esquadra policial, bem como uma nova esquadra.

O projeto está incluído no programa de habitação municipal e, segundo o presidente, será concretizado "exclusivamente com financiamento câmara".

Já no ano passado, Isaltino Morais reuniu-se com cerca de 600 professores, num encontro onde apontou a educação como a "grande prioridade para os próximos anos". Prometeu ainda investir 25 milhões de euros na reabilitação das escolas. As iniciativas integram o plano municipal Oeiras Educa, desenhado para responder aos desafios enfrentados por professores, pais e alunos do concelho.