Marcelo recebido em festa no Natal dos Hospitais. "Somos os melhores do mundo"

Marcelo Rebelo de Sousa distribuiu cumprimentos pelas primeiras filas do auditório do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão no Natal dos Hospitais

Como habitual, o Presidente da República chegou a distribuir beijos e abraços. Correu as filas até ao seu lugar respondendo a todas as mãos estendidas. O Natal dos Hospitais já não passa fora da agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, que volta a celebrar o evento no dia do seu aniversário - faz esta quinta-feira 71 anos. Desta vez, como tem sido nos últimos anos, no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, em Alcabideche. "É para mim uma honra e prazer estar aqui. Faz parte da minha vida", disse em palco.

É Natal, época tipicamente solidária. E, no que toca a solidariedade, o Presidente da República não hesita em dizer: "somos os melhores do mundo". "Os portugueses são muito solidários. Temos pais, avós, vizinhos que cuidam em casa daqueles que precisam. Quando há tragédias, mobilizam-se para ajudar", disse.

Mas há um problema, acrescentou: "quando se trata de voluntariado organizado, nas grandes metrópoles, somos os piores da Europa". "Voluntariado informal é uma coisa. Se me chamam para ir ter com alguém que precise, eu vou. Mas voluntariado informal é mais do que isso: é ter uma equipa organizada, é ter pessoas que trabalham e doam parte do seu tempo." É apenas "um problema de organização". Porque, "na verdade, somos os melhores do mundo", frisou.

"As escolas deviam ter um espaço de responsabilidade social que valesse para a classificação dos alunos, com tempo dado às instituições sociais [como já acontece em determinados países]"

A solução pode passar por dar autonomia às escolas e empresas para que fomentem a responsabilidade social no currículo. No entender de Marcelo Rebelo de Sousa, "as escolas deviam ter um espaço de responsabilidade social que valesse para a classificação dos alunos, com tempo dado às instituições sociais [como já acontece em determinados países]". Este "é o passo que temos de dar" e "um desejo [para 2020]".

A propósito do seu aniversário, questionado por Catarina Furtado (que apresenta a emissão televisiva do Natal dos Hospitais com José Carlos Malato) sobre os segredos para chegar aos 71 anos com "tanta vivacidade", o Presidente da República nomeou três dos mais importantes. Em primeiro lugar, "gostar muito daquilo que faço". Depois, "nadar no mar todo o ano". E, por último, "ter tempo para meditação e reflexão". "Faz com que eu pareça mais novo do que sou, mas sou velhíssimo", brincou.

A 75.ª edição do Natal dos Hospitais decorre esta quinta-feira, no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, mas também no Hospital de São João, no Porto, numa emissão intercalada.