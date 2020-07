Jardim Zoológico oferece entradas a profissionais de saúde, bombeiro e forças de segurança

O Jardim Zoológico vai oferecer entradas a profissionais de saúde, bombeiros e membros da PSP e GNR na próxima semana (de 13 a 19 de julho). A iniciativa "procura agradecer a todos os homens e mulheres com garra que se mantiveram, e mantêm, na linha da frente na luta contra o covid-19", segundo o comunicado da entidade.



A oferta é válida para os membros da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Médicos, da PSP, da GNR, operacionais de saúde e bombeiros e não é extensível ao agregado familiar. Para usufruir desta prenda basta apresentar nas bilheteiras o cartão profissional ou uma declaração da entidade patronal, acompanhado do cartão de cidadão.



Na próxima semana (a 16 de julho) assinala-se em todo o mundo o Dia Mundial da Serpente, animal que simboliza as ciências médicas, a 16 de julho, e o Zoo de Lisboa pretende sensibilizar para a importância da conservação destes animais. "Apesar de muitas vezes serem considerados assustadores, estes répteis desempenham um papel fundamental no ecossistema e para o Homem: os princípios ativos dos seus venenos são usados para obtenção de medicamentos para várias doenças humanas e, para além disso, contribuem ativamente para o controlo de pragas", lê-se no comunicado do Zoo.



De forma a celebrar esta data, e apesar do Reptilário se encontrar temporariamente encerrado, no dia 16 de julho, às 15.00, haverá uma viagem virtual pelas serpentes do Jardim Zoológico, que reabriu ao público no dia 8 de maio e com apertadas medidas de higienização.