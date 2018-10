Nobel da Química vai para cientistas que "aplicaram princípios de Darwin" no laboratório

Os norte-americanos Frances H. Arnold, George P. Smith e o britânico Gregory P. Winter são os vencedores do Nobel da Química deste ano, pela "revolução" no laboratório usando os princípios da evolução para desenvolver novas proteínas para "resolver problemas químicos da humanidade", anunciou esta quarta-feira a Academia Sueca.

Nascida em 1956, Frances Arnold, do California Institute of Technology, recebe metade do prémio pelo seu trabalho. A cientista produziu em laboratório pela primeira vez a evolução dirigida de enzimas, ou seja, de proteínas que catalisam as reações químicas. Esse trabalho seminal, publicado em 1993, resultou no que hoje são técnicas rotineiras para a produção de medicamentos e biocombustíveis.

Para a Fundação Nobel, a tecnologia criada por esta cientista, atualmente com 62 anos, tem na base técnicas e procedimentos "mais amigos do ambiente para a produção de substâncias químicas", como são os produtos farmacêuticos e os biocombustíveis no contexto das energias renováveis mais ecológicas.

George P.Smith, que nasceu em 1941 nos Estados Unidos, e é atualmente professor emérito da Universidade de Missouri, em Columbia, e o britânico Gregory P. Winter, nascido em 1951, em Leicester, e coordenador emérito do Laboratório de Biologia Molecular, em Canridge, no Reino Unidos partilham a outra metade do prémio, que tem o valor global de 865 mil euros.

Novas terapias nas doenças autoimunes

Geroge Smith é distinguido pelo seu trabalho revolucionário de 1985, quando desenvolveu, na palavras da organização Nobel, "um método elegante" para levar vírus a infetar bactérias, um processo que permite fazer evoluir novas proteínas.

Na esteira desse trabalho fundador, o britânico Gregory Winter levou o processo mais além e conseguiu criar pela primeira vez anticorpos que podem ser utilizados em novas terapias na medicina.

O primeiro medicamento desenvolvido no âmbito destes novos processos foi lançado no início do terceiro milénio, em 2002, e contribuiu para mudar para melhor a vida dos doentes que sofrem de artrite reumatoide, psoríase (uma doença de pele autoimune) e doenças inflamatórias do intestino.

Frances Arnold, George Smith e Gregory Winter sucedem assim a Joachim Frank, Jacques Dubochet e Ricahrd Henderson, que foram distinguidos no ano passado pela Academia Sueca com o Nobel da Química pelo desenvolvimento da criomicroscopia eletrónica, uma nova técnica que simplifica e melhora as imagens das biomoléculas e que permitiu analisar, entre outros, o vírus zika de uma forma que ainda não tinha sido possível, determinado uma viragem no combate à doença.