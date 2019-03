No Inverno as praias não são limpas, mas há grupos a organizarem recolhas de lixo

Há câmaras municipais que se encarregam de limpar as praias durante o inverno, principalmente no Algarve, mas são poucas, indica o presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira. De resto, durante a época baixa as praias ficam sem limpeza, exceto quando grupos de cidadãos se juntam para recolher o lixo. Este domingo há quatro iniciativas planeadas.

"Durante o inverno não há praticamente praias que tenham limpeza e há realmente uma série de lixo que é arrastado do mar, de ribeiras próximas ou lixo que está à superfície e que com o vento se aproxima das praias. No inverno, o vento é mais forte, a ondulação também, portanto há uma acumulação de lixo que também é maior, apesar de não haver pessoas nas praias", diz Francisco Ferreira.

No entanto, "têm-se vindo a mobilizar mais pessoas por causa dos alertas dados sobre a presença de plástico no mar e sobre a possibilidade de degradação das praias ao longo das décadas", acrescenta. Um relatório da WWF, realizado em 2018, revelava que 95% dos resíduos que estão a boiar no Mediterrâneo são constituídos por plásticos. Em Portugal, representam 72% do lixo das praias.

Este domingo, estão programadas quatro recolhas de lixo nas seguintes praias:

Praia de Porto de Mós, Lagos. Marcada para as 10h, a recolha será feita durante uma caminhada ecológica entre o restaurante António e a Praia da Luz. O objetivo é que os participantes apanhem lixo durante o passeio.

Praia da Velha ou Sapal, Seixal. Esta é a terceira iniciativa de recolha de lixo na praia da associação Sexial Ambiental. O ponto de encontro é nos Barcos Transtejo às 10h.

Praia do Cabedelo, Figueira da Foz. Os grupos ecológico da Figueira da Foz Loving the Planet, Litter Hero, Movimento Parque Verde e o Grupo 207 da Associação de Escoteiros de Portugal de Buarcos vão juntar-se para recolher lixo na praia do Cabedelo às 10h. No final está planeada uma sessão de yoga.

Praia dos Coxos, Ericeira. Os voluntários da organização ambiental Ocean Hope vão reunir-se às 15h na praia dos Coxos para uma recolha de lixo. Para se juntar basta levar "uma garrafa de água e luvas reutilizáveis".