Há 4500 anos os homens da Península Ibérica foram mortos e substituídos por invasores

Há cerca de 4500 anos, uma invasão exterminou praticamente todos os homens da Península Ibérica, fazendo com que os modernos habitantes de Portugal e Espanha descendam quase exclusivamente dos invasores. O estudo vem de Harvard e é dirigido por David Reich, que explicou as conclusões num evento da New Scientist .

Reich explicou que a cultura invasora provinha do Cáucaso e do litoral norte do Mar Negro, por volta do final da Idade do Cobre e início da Idade do Bronze. "Os invasores estendiam-se por um vasto território, da Mongólia até à Europa, e são os contribuintes primários mais importantes para os europeus de hoje", afirmou David Reich, citado pela Europa Press.

As conclusões surgem a partir de um estudo genético, em que a equipa encontrou uma "mudança dramática nos cromossomas Y" (que apenas estão presentes nos homens). "Houve uma substituição completa do cromossoma Y. Isto significa que os recém-chegados tiveram acesso preferencial às mulheres locais uma e outra vez", acrescentou o investigador.

Os invasores, que chegaram pouco depois de a roda ser inventada e o cavalo domesticado, viviam da terra e conseguiam transportar grandes quantidades de provisões, o que lhes permitiu andar com muitos animais e enfrentar as alturas e as dificuldades.

Tanto assim foi que, segundo o N+1, vários povos que viviam nas montanhas foram substituídos de uma forma homogénea pelo povo que ocupoua Península Ibérica.

"O choque entre os povos não foi amigável, nem equilibrado. Os homens foram totalmente substituídos quase por completo e as mulheres escravizadas", disse também David Reich, citado pela Europa Press.

Diz o geneticista que apenas após a chegada deste povo os genes antigos encontrados e estudados passaram a parecer-se mais com os dos europeus modernos.

E não só, o investigador também sugere que a maioria das línguas europeias modernas foi trazida pela primeira vez para contexto europeu pelos invasores.

Como fator significativo da expansão existe também a produção de jarros e vasos de cariz religioso, que se faziam no que é agora Espanha, e que foi adotada pelo povo que invadiu a Europa e a Península Ibérica, acabando por se tornar uma marca do seu crescimento.