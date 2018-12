Campeões do YouTube. Os vídeos mais vistos em Portugal

A Google divulgou esta quinta-feira a lista dos vídeos de Youtube e de música mais vistos em Portugal e a nível internacional. O vídeo de apoio à seleção nacional - "Joga Gostoso" protagonizado pelos YouTubers portugueses DarkFrame, Pi e Dant foi o mais popular do YouTube em 2018, com mais de seis milhões de visualizações.

Em segundo lugar nos mais visto aparece 'O Jardim' - canção portuguesa que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção deste ano. Em terceiro, o vídeo do artista Shawn Mendes e a nova versão do êxito mundial "In My Blood", a música oficial de Portugal para o Mundial2018.

No top 10 nacional destaque para a presença de youtubers, entre eles Wuant, o youtuber que mais fatura em Portugal e que na semana passada causou polémica ao anunciar o fim da Internet.

A nível internacional, a lista dos dez mais vistos "apresenta estrelas do YouTube emergentes e conhecidas", segundo a Google. O mais visto do ano é da família Kardashian.

Entre eles contam-se a comédia indiana Amit Bhadana, que acumulou cerca de 11 milhões de subscritores em apenas um ano, e o jogo de Portugal - Espanha durante o campeonato mundial na Rússia, que foi o sexto mais visto do ano.