Farmaemcasa. Uma aplicação para evitar filas nas farmácias

Chama-se Rui Fernandes, é aluno de mestrado em Engenharia Informática do IPCA ( Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), e criou a aplicação Farmaemcasa, com o objetivo de ajudar os portugueses a pedir medicamentos sem terem de se deslocar à farmácia.

A ideia que levou à criação da aplicação foi a de servir "as pessoas que estão em casa e necessitam de algum medicamento ou produto farmacêutico". Através da app, é possível "fazer o pedido" e assim que o mesmo estiver pronto "pode fazer o levantamento na farmácia", evitando filas.

"É uma forma de evitar as habituais filas nas farmácias portuguesas, situação que tende a agravar-se com o aumento de contágios da covid-19 e com as novas regras de atendimento nestes espaços",lê-se no comunicado do instituto politécnico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos casos em que as farmácias tenham o serviço de entrega ao domicílio, a aplicação permite que não seja necessário sair de casa.

No desenvolvimento da aplicação estiveram envolvidos outros estudantes do IPCA: Sérgio Cruz, Bruno Silva, José Rocha e Luís Macedo.

A aplicação está já disponível para Android e iOS e pode ser descarregada sem qualquer custo associado.

Encontra o link para a app (Android) aqui.