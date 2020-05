Com meteorologia ainda incerta, SpaceX e NASA avançam para lançamento

Na quarta-feira, a missão foi abortada a minutos do lançamento, por causa do mau tempo.

Bob e Doug: os dois astronautas no comando da Crew Dragon

Protótipo de foguetão da SpaceX explode em teste no Texas

A SpaceX de Elon Musk e a agência espacial norte-americana (NASA) deram luz verde para avançar com os preparativos para o lançamento do Falcon 9 este sábado, havendo ainda possibilidade de um novo adiamento por causa das condições meteorológicas.

O Falcon 9 vai lançar a cápsula Dragon Crew, onde seguem os astronautas norte-americanos Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, até à Estação Espacial Internacional. Será o primeiro voo espacial tripulado a ser lançado dos EUA em nove anos, depois do cancelamento do programa de vaivéns espaciais da NASA e a aposta numa parceria com empresas privadas.

O lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Florida, foi cancelado a poucos minutos da hora marcada na quarta-feira, por causa do mau tempo, sendo que este sábado se abre uma nova janela de oportunidade às 15.22 locais (20.22 em Lisboa).

"Estamos a avançar para o lançamento hoje. Ainda há desafios meteorológicos, com 50% de probabilidade de cancelamento", disse no Twitter o administrador da NASA, Jim Bridenstine.

Estamos prontos para o lançamento", indicou a NASA.

"Dia de Lançamento. Na América. Outra vez", escreveu Bob Behnken, um dos astronautas que irá a bordo da Dragon Crew.