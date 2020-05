Protótipo de foguetão da SpaceX explode em teste no Texas

Um protótipo do novo foguetão da SpaceX, o Starship, explodiu na sexta-feira (29 de maio) durante um teste no sul do Texas. A explosão ocorreu na véspera de a empresa de Elon Musk fazer uma segunda tentativa de lançamento de um outro foguetão, o Falcon 9, com dois astronautas da NASA a bordo, no regresso dos voos espaciais com partida dos EUA.

O Starship, que mede 120 metros, está preparado para levar humanos e cem toneladas de carga para a futura exploração da Lua e de Marte. É a próxima geração de foguetões da empresa, que quer usar vaivéns reutilizáveis para tornar as viagens espaciais mais acessíveis.

O protótipo desapareceu no meio de uma explosão no local de testes da Space X no Texas. Não há indicações de feridos. Será o quarto teste falhado deste foguetão.

O projeto Starship não está relacionado com o Falcon 9 e cápsula Dragon Crew, que vai levar os astronautas

Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley até à Estação Espacial Internacional. Depois de uma primeira tentativa falhada de lançamento na quarta-feira, por causa do mau tempo no Centro Espacial Kennedy, na Florida, a nova janela de lançamento é este sábado, às 15:22 locais (20:22 em Lisboa).

Há 50% de probabilidades de lançamento, com a SpaceX e a NASA novamente dependentes das condições meteorológicas.