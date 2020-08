Cientistas revelam primeiro caso confirmado de reinfeção com covid-19

"Este caso mostra que uma reinfeção pode ocorrer apenas alguns meses após a cura de uma primeira infeção", disse o Departamento de Microbiologia da Universidade de Hong Kong (HKU) em um comunicado, segundo o qual apenas quatro meses e meio separaram ambas as infeções detetadas no paciente estudado.

Segundo os cientistas, uma análise genética mostrou que essas duas infeções sucessivas no mesmo paciente foram causadas por duas cepas diferentes da SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.

"Os nossos resultados sugerem que a SARS-CoV-2 pode persistir entre a população, como é o caso de outros coronavírus responsáveis por gripes comuns, mesmo que os pacientes tenham adquirido imunidade", continuam os investigadores da HKU.

"Como a imunidade pode não durar muito após uma infeção, a vacinação deve ser considerada até mesmo para pessoas que já foram infetadas", sugerem.

O paciente, um homem de 33 anos que mora em Hong Kong, apresentou teste positivo pela primeira vez a 26 de março após apresentar sintomas (tosse, dor de cabeça e de garganta, febre). Uma vez curado, ele deu negativo duas vezes.

Mas, a 15 de agosto, o mesmo paciente testou positivo novamente. Desta vez, no entanto, ele não apresentou sintomas: a doença só foi descoberta através de um teste de rastreamento no aeroporto de Hong Kong, quando voltava de Espanha via Reino Unido.

"É improvável que a imunidade coletiva consiga eliminar a SARS-CoV-2, embora as ​​​​​​​infeções seguintes possam ser menos graves do que a primeira, como foi o caso deste paciente", escreveram os investigadores de Hong Kong neste estudo.

A pesquisa foi, segundo eles, aceite nesta segunda-feira pela revista médica americana Clinical Infectious Diseases e aguarda publicação.

Nos últimos meses, diversos casos de possível reinfeção foram mencionados em todo o mundo, mas ainda sem confirmação científica até aqui. De resto, a questão da imunidade para a covid-19 é rodeada de muitas incógnitas.

Os especialistas deixam alertas para conclusões precipitadas.

"É difícil tirar conclusões firmes de um único caso. Considerando o número de infeções em todo o mundo, ver um caso de reinfeção não é assim tão surpreendente", comentou à AFP o Dr. Jeffrey Barrett, do Instituto Wellcome Sanger.