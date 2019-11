O futuro do bebé recém-nascido encontrado num caixote do lixo na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, junto à discoteca Lux-Frágil, na passada terça-feira, deve passar logo pela adoção, defende Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC) e procuradora jubilada do tribunal de menores.

A procuradora salvaguarda que não está a par dos desenvolvimentos e das circunstâncias do caso, mas este é o seu entendimento: "Num caso tão óbvio que é o de rejeição da criança e de abandono, inclusive de pôr em perigo a vida, o que me parece é que o destino da criança deve ser um projeto de vida de adoção." O desespero, um contexto de miséria, pobreza e isolamento são algumas das circunstâncias comuns a estes casos de abandono grave, conta ao DN.