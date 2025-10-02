X foi a rede social mais abandonada pelos portugueses no último ano

A rede social X, antigo Twitter, foi a mais abandonada no último ano pelos portugueses que utilizam redes sociais, conclui a edição de 2025 do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, produzido pela Marktest.Quase 24% dos utilizadores de redes sociais em Portugal abandonaram pelo menos uma plataforma no último ano. Entre os inquiridos, o X foi o que recolheu maior número de referências (32%), seguindo-se o Snapchat (31%) e o Facebook (19%).A falta de interesse foi o principal motivo indicado para o abandono, tendo sido referido por 28% dos inquiridos que abandonaram pelo menos uma rede. No caso concreto do X, 13% dos seus ex-utilizadores atribuíram o comportamento ou o nome de Elon Musk como razão para ter abandonado esta rede, logo depois da falta de interesse e do cansaço.Por outro lado, o número de plataformas em que os utilizadores de redes sociais têm perfis criados aumentou para 7 em 2025, sendo que, entre os mais jovens, este número sobe para 10 redes..“Os Portugueses e as Redes Sociais” é um estudo realizado pela Marktest desde 2011, "com o objetivo de conhecer índices de notoriedade, utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais". A informação para a edição deste ano foi recolhida através de entrevistas online, entre os dias 3 e 15 de julho, a indivíduos entre os 15 e os 64 anos, residentes em Portugal Continental e utilizadores de redes sociais. Este universo é estimado pelo estudo Bareme Internet da Marktest em 5 milhões e 705 mil indivíduos..Parlamento francês propõe proibir redes sociais a menores de 15 anos e considera TikTok um "veneno"