FIBE, liderada por Vitalino Canas, tem na integração uma das suas apostas.
FIBE, liderada por Vitalino Canas, tem na integração uma das suas apostas. FOTO: Paulo Spranger
Sociedade

Vitalino Canas: “Portugal é o eixo estratégico de integração”

Vitalino Canas foi recentemente reconduzido na presidência do Fórum de Integração Brasil-Europa. Entidade sediada em Lisboa tem cerca de 450 associados.
Amanda Lima
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