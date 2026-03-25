Vitalino Canas: “Portugal é o eixo estratégico de integração”

O constitucionalista Vitalino Canas foi reconduzido recentemente na presidência do Fórum de Integração Brasil-Europa (FIBE), numa eleição em que concorreu contra o economista José Roberto Afonso. Em entrevista ao DN, o presidente reeleito define o trabalho como “de continuidade, mas uma continuidade a olhar para o futuro com o interesse de fazer melhorias e de iniciar um percurso de renovação. Sinto-me feliz por o projeto que eu protagonizei, que é o projeto inicial, ter sido aquele que mereceu a preferência da esmagadora maioria dos associados”, começa por dizer. A associação, sediada em Lisboa, possui atualmente 450 associados das mais diversas áreas do conhecimento.A integração, que dá nome ao FIBE, continuará a ser uma das principais apostas da entidade, como Portugal a ser a ponte entre o Brasil e a Europa. O facto de existir no país um grande número de brasileiros a viver é um dos fatores que facilita esse trabalho. Um destes focos é na integração através das universidades. Recentemente, foi lançada a quarta edição do Prémio FIBE, que distingue trabalhos sobre a integração entre os dois países. Uma das categorias criadas ano passado, que foi mantida nesta edição, é a de trabalhos sobre imigração. A equipa do FIBE também aumentou os valores monetários para os trabalhos vencedores. Será um total de oito mil euros, uma subida de dois mil euros face ao ano anterior. “O prémio tem-se consolidado, no ano passado tivemos grande diversidade, quer ao nível disciplinar, quer ao nível etnográfico. “A nossa intenção é que todos o anos o Prémio FIBE cresça um pouco, cresça de capacidade de atração, mas também de chegar a mais sítios, de ser conhecido a mais sítios, e cresça também ao nível dos concorrentes, dos candidatos”, destaca o professor.Em relação aos eventos, o próximo ocorre já este mês, ao ser parceiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na “Summit de Inovação e Desenvolvimento Socioeconómico” . A entidade será novamente parceira do IDP na realização do Fórum de Lisboa, marcado para a primeira semana de junho. Segundo Vitalino Canas um dos temas a serem abordados na edição deste ano será o da xenofobia. “Estamos assistindo globalmente ao crescimento de fenómenos de xenofobia e de movimentos políticos que investem na exploração destas atitudes”, explica. O tema da imigração também vai marcar a agenda deste ano no fórum, acrescenta.O constitucionalista considera importante que estes assuntos sejam discutidos. “Aquilo que nós podemos verificar é que em todo o lado, digamos, os partidos, os movimentos, as personalidades que apostam numa visão xenófoba do mundo e da sociedade estão a ter crescente adesão da parte das populações. É um assunto que nós temos discutido em Portugal e todos os dias temos notícias relacionadas com isto”, frisa.Vitalino Canas citou como exemplo mais recente a decisão sobre a retirada de cartazes de André Ventura relacionados com estrangeiros. “Tivemos decisões judiciais em relação a cartazes de um partido político português que trazem ao de cima justamente essa questão da xenofobia, do que é que é xenofobia, até que ponto é que se pode ir quando nos pronunciamos sobre pessoas que não são do nosso círculo étnico, social”, reflete.Sobre eventos próprios do FIBE, o presidente destaca que a edição do fórum que ocorre todos os anos em Madrid não será realizada em 2026. Mais para o fim do ano, após as eleições presidenciais brasileiras, a ideia é realizar um fórum em Lisboa para debater o acordo da União Europeia (UE) com o Mercosul. Lisboa recebe Summit de Inovação este mêsOFIBE será o parceiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na “Summit de Inovação e Desenvolvimento Socioeconómico”, agendada para Lisboa entre os dias 30 e 31 março. As inscrições estão abertas online e o evento destina-se a discutir temas como a infraestrutura resiliente, transformação digital e governança sustentável. Entre as presenças confirmadas estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto e de Joaquim Bezerra, representando o Conselho Federal de Contabilidade do Brasil. Do lado português, estão nomes como Jorge Louçã, professor Catedrático e pesquisador em Inteligência Artificial no Instituto Universitário de Lisboa, Inna Paiva, diretora do Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão, professora do Instituto Universitário de Lisboa, o economista e professor Ricardo Paes Mamede e Vitalino Canas, presidente do FIBE.Alguns dos painéis são “Economia de dados e inteligência artificial”, “Energias renováveis, inovação e sustentabilidade”, “Reforma Tributária e suas repercussões contábeis”, “Transportes e desenvolvimento” e “Contabilidade e segurança jurídica no ambiente de negócios”.Os demais parceiros do evento são a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon) e a FGV Conhecimento, com apoio da União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa (Ucalp). Mais informações em www.summitdeinovacao.com. amanda.lima@dn.pt