Violência doméstica em Tomar. Agressor mata criança de 13 anos e morre em explosão por fuga de gás

Um homem e uma criança de 13 anos morreram esta terça-feira, 23 de dezembro, na localidade de Casais, no concelho de Tomar, na sequência de um caso de violência doméstica.De acordo com a notícia avançada pela SIC Notícias, o menor terá sido esfaqueado pelo ex-companheiro da mãe, que depois de barricou em casa. O agressor terá depois provocado uma explosão, provavelmente causada pelo facto de o atacante ter ligado o gás, que originou a sua morte.Uma fonte do Comando Territorial de Santarém disse entretanto à agência Lusa que a GNR foi chamada ao local cerca das 12h00, após um alerta para agressões em contexto familiar, tendo encontrado uma situação de homicídio seguido de suicídio.A Polícia Judiciária que já estará em campo a investigar o caso. De acordo com as informações disponíveis, há ainda o registo de dois feridos, um militar da GNR acorreu ao local, e a mãe da criança, que foram atingidos pelos estilhaços da explosão.Luís Freire, presidente da Junta de Freguesia de Casais/Alviobeira, disse à SIC Notícias que este era um caso que já estava sinalizado pelas autoridades por terem existido outros episódios de violência doméstica. Em atualização.