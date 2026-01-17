Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ver a neve na Serra da Estrela já é possível. Acessos foram reabertos esta manhã (veja vídeos do Norte em branco)

Estradas estavam encerradas desta quinta-feira. Temperaturas no alto da serra estão perto de zero grau.
Foram reabertos esta manhã, 17 de janeiro, os acessos à Serra da Estrela. "Todas as estradas da serra estão transitáveis", referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela. A reabertura ocorre num final de semana com baixas temperaturas e mais neve.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13:45 de quinta-feira. Desde então, havia a expetativa da volta da circulação, para que os turistas pudessem visitar o local.

A Serra da Estrela é um dos grandes pontos turísticos do país no inverno. Vários vídeos publicados pelo Meteo Trás os Montes mostram várias cidades cobertas de branco. Veja aqui e aqui.

