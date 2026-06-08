Vento forte coloca Lisboa e Leiria sob aviso amarelo na terça-feira

Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar esta terça-feira, 9 de junho, sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Segundo o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira.O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O instituto prevê para esta terça-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte com rajadas na faixa costeira e nas terras altas e pequena subida da temperatura no interior.Em termos de temperaturas, a previsão aponta para mínimas a variar entre os 11º C (em Viana do Castelo, Guarda e Braga) e os 18 (em Faro) e máximas entre os 20 (em Aveiro) e os 34 (em Faro).