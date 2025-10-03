Veleiro danificado no leme por orcas ao largo de Viana do Castelo. Tripulantes tiveram de ser auxiliados

Um veleiro com bandeira britânica sofreu danos no leme e os seus três tripulantes foram auxiliados esta quinta-feira, 2 de outubro, após uma interação com orcas, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).De acordo com a AMN, o incidente aconteceu a cerca de nove milhas náuticas (aproximadamente 16,7 quilómetros) a sudoeste da barra de Viana do Castelo."Na sequência de um alerta recebido pelas 10h51, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, que prontamente prestaram auxílio às três pessoas a bordo, que se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica", indica um comunicado.“Devido aos danos provocados no leme do veleiro, a embarcação da Estação Salva-vidas efetuou o acompanhamento até à entrada da barra, tendo posteriormente rebocado o mesmo para a Marina de Viana do Castelo, por forma a minimizar o risco para a segurança da navegação”, acrescenta a nota.O veleiro só poderá voltar a navegar após ser alvo de uma vistoria, a fim de garantir as condições de navegação.O Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo tomou conta da ocorrência..Mais um incidente com orcas ao largo da Costa da Caparica. GNR garantiu segurança de veleiro