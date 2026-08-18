Vale de Judeus regista duas mortes de reclusos em quatro dias

Dois reclusos morreram no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus no espaço de quatro dias, entre 13 e 17 de agosto. Ao DN, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explicou as circustâncias dos óbito.

O primeiro ocorreu a 13 de agosto. Na véspera, o recluso tinha sido transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira na sequência de queixas abdominais. "Foi observado, realizou exames de diagnóstico, foi medicado e teve alta, com indicação para regressar ao estabelecimento prisional, onde deveria permanecer em isolamento e continuar a medicação", detalha a DGRSP.

No dia seguinte, "o recluso foi acompanhado pelos serviços clínicos durante o dia e tomou a medicação do pequeno-almoço e do almoço, mantendo-se consciente". No entanto, por volta das 16:30, "quando dois elementos da equipa de enfermagem o foram reavaliar, encontraram-no inconsciente".

Foram realizadas "de imediato manobras de suporte básico de vida com recurso a desfibrilhador automático externo (DAE)" e acionado o 112. A equipa médica confirmou o óbito. Não foi revelada a idade o tipo de pena que o recluso cumpria.

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa foi acionada ao estabelecimento prisional e realizou as perícias e exames considerados necessários. Por indicação das autoridades, o corpo foi posteriormente transportado para autópsia pelos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. A DGRSP ainda adianta que foram também efetuadas as comunicações à família e às entidades judiciais.

O segundo óbito ocorreu a 17 de agosto e diz respeito a um recluso que tinha regressado ao estabelecimento prisional, na véspera, dia 16. O preso tinha uma licença de saída de curta duração, também conhecida como saída precária.

De acordo com os serviços prisionais, "o homem foi encontrado inanimado na cela que ocupava sozinho, aquando da abertura das celas". As enfermeiras de serviço prestaram-lhe de imediato os primeiros socorros e acionaram o INEM/VMER, tendo o óbito sido declarado pelo médico do INEM.

Também neste caso, a PJ deslocou-se ao ao Vale de Judeus para realizar as perícias e exames considerados necessários. O corpo passará por autópsia pelos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, conforme a indicação das autoridades. A família e as entidades judiciais foram igualmente informadas, assegura a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.