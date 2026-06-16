PJ faz buscas e detém um homem de 43 anos no âmbito da investigação à fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira, 16 de junho, um homem de 43 anos e nacionalidade portuguesa, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de tirada de presos e de detenção de arma proibida, no âmbito da evasão de prestos da cadeia de Vale de Judeus em setembro de 2024.De acordo com a SIC, o detido foi apanhado em flagrante delito por posse de arma proibida.No âmbito da operação policial “Sapatada”, desencadeada pela Secção Central de Combate ao Banditismo, foram realizadas sete buscas domiciliárias, tendo ainda sido constituídos 25 arguidos."A operação teve por finalidade a identificação de intervenientes, a consolidação da prova já reunida e a recolha de novos elementos probatórios relacionados com a evasão e tirada de presos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, a 07 de setembro de 2024, situação que envolveu reclusos que vieram, posteriormente, a ser recapturados entre 06 de outubro de 2024 e 06 de fevereiro de 2025", indica uma nota enviada às redações.No decurso das diligências realizadas "foram apreendidas duas viaturas ligeiras, duas armas de fogo automáticas do tipo Kalashnikov, inúmeras munições de diversos calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, comunicações móveis, sinais GPS ou outros sistemas de transmissão, bem como dois rádios de comunicação de características militares, dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições, cerca de 32.500 euros em numerário, além de outros objetos, documentos e elementos com manifesta relevância probatória para o esclarecimento integral dos factos em investigação".A operação envolveu cerca de 70 investigadores da Polícia Judiciária, maioritariamente afetos à Unidade Nacional Contraterrorismo, contando ainda com o apoio operacional de investigadores da Diretoria do Norte, da Diretoria do Centro, da Diretoria do Sul, do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e da Unidade de Armamento e Segurança da Polícia Judiciária.O detido será presente, esta quarta-feira, à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.Um dos alvos das buscas é a mulher de Fábio Loureiro, o recluso que esteve foragido até ser capturado em Marrocos. A mulher do fugitivo está indiciada em coautoria pelo crime de Tirada de Presos, ou seja, auxílio à fuga..Em 7 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.Os reclusos, todos já recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.