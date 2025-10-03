Vacinação contra HPV vai ser alargada até aos 26 anos a partir de 2026

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira, 3 de outubro, que a partir de 2026 a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) passará a estar disponível para todos os jovens até aos 26 anos que ainda não tenham sido vacinados.A medida foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, durante a cerimónia de comemoração dos 60 anos do Programa Nacional de Vacinação (PNV), na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.“Na expectativa de caminharmos para a eliminação do vírus do papiloma humano, em 2026 a vacinação contra o HPV será alargada até aos 26 anos”, afirmou, citada pela agência Lusa, sublinhando que esta decisão é “muito relevante” para a prevenção de vários tipos de cancro, em especial o do colo do útero. A norma da DGS será publicada “muito brevemente”.Portugal com elevadas taxas de vacinaçãoSegundo o relatório anual de 2024 do PNV, a cobertura vacinal contra o HPV em raparigas manteve-se acima dos 90%. Nos rapazes, manteve-se o aumento progressivo das coberturas vacinais nos diferentes grupos etários em análise, aproximando-se das obtidas nas raparigas, e ultrapassando a meta dos 90% no grupo dos 15 anos.A vacina foi introduzida em 2008, inicialmente destinada a raparigas de 13 anos. Mais tarde, a idade foi antecipada para os 10 anos e o acesso alargado até aos 18 anos. Em 2020, passou também a incluir os rapazes nascidos a partir de 2009.Com o alargamento agora anunciado, Portugal reforça a estratégia de combate ao HPV, um vírus responsável por infeções persistentes que podem evoluir para diferentes tipos de cancro, incluindo o do colo do útero, da garganta e do ânus..Médicos contra enfermeiros a seguir grávidas de baixo risco