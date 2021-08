Vacinação de maiores de 12 anos começa a 21 de agosto e deverá ser concluída em setembro

Portugal com mais 12 mortes e 2948 casos nas últimas 24 horas

O vice-almirante Gouveia e Melo disse esta quarta-feira que o processo de vacinação dos jovens a partir dos 12 anos deverá começar no fim de semana de 21 e 22 de agosto, adiantando esperar que seja concluída durante setembro. Aliás, o autoagendamento desta faixa etária começa já esta quinta-feira.

"Temos um plano, um calendário, que foi desenhado para que os adolescentes estivessem vacinados antes do início da época escolar", disse em declarações à SIC o coordenador da task force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19.

Com o início desta fase de vacinação em 21 e 22 de agosto, a task force pretende que o processo possa estar concluído até 19 de setembro.

"É o primeiro fim de semana em que vamos começar a vacinar esta faixa etária que foi agora aberta por autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS)", avançou Gouveia e Melo, explicando que, para já, os fins de semana serão o período privilegiado para a vacinação desses jovens.

"No entanto, estaremos abertos a qualquer mudança ou qualquer adaptação que seja necessário fazer para que o processo corra bem, porque no fim o objetivo é vacinar esta população juvenil e, portanto, faremos o que for necessário", acrescentou.

Gouveia e Melo iniciou esta quarta-feira uma visita de trabalho de dois dias à Região de Saúde do Norte.

Autoagendamento a partir desta quinta-feira

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para pessoas entre 12 e 15 anos de idade vai estar disponível entre quinta-feira e sábado e a vacinação destes jovens arranca no fim de semana de 21 e 22 de agosto.

Até 19 de setembro, o processo deverá estar concluído, segundo o calendário divulgado hoje pela task-force que coordena o processo de vacinação contra a covid-19.

O plano prevê que a partir de quinta-feira e até sábado o autoagendamento seja exclusivo para esta faixa etária.

Os jovens a partir dos 12 anos que façam o pedido nestas datas, através do portal disponível em www.covid19.min-saude.pt, serão vacinados em dois fins de semana: 21 e 22 de agosto e 28 e 29 de agosto.

Segundo a task force, aqueles que recebam a primeira dose no primeiro fim de semana disponível, voltam para a segunda dose em 11 e 12 de setembro e os restantes logo no fim de semana seguinte, em 18 e 19 de setembro.

Na mesma nota, a task force adianta que o autoagendamento para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos voltará a ficar disponível a partir de 15 de agosto. Para esta faixa etária, está também disponível desde terça-feira a modalidade "Casa Aberta", que dispensa marcação, mas exige a obtenção de uma senha eletrónica.

O próximo fim de semana, 14 e 15 de agosto, será reservado à vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.