Unidade Local de Saúde do Médio Tejo ativou plano de catástrofes e pede a todos os profissionais que estejam de prevenção

Em Abrantes, a estação de canoagem de Alvega “encontra-se parcialmente inundada” e a população residente no Rossio ao Sul Tejo, evacuada pela câmara municipal. Em Constância, dois arruamentos também já estão “parcialmente inundados”, tal como “um parque de estacionamento”. Em Torres Novas, “há três vias condicionadas”, enquanto que em Vila Nova da Barquinha “o estacionamento e o cais do Almourol estão totalmente submersos e o parque ribeirinho foi interdito”. No Sardoal, a área de lazer da Lapa (margem esquerda) está inundada e no concelho do Entroncamento há um troço de estrada submerso.A chuva não para e com as descargas das barragens, o caudal da bacia do Tejo continua a encher estando a colocar em risco as zonas ribeirinhas e impondo medidas preventivas. A Proteção Civil já ativou o alerta vermelho à população dos vários concelhos e o DN sabe que a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar, já ativou também o nível 1 do plano de prevenção de catástrofe, alertando todos os profissionais para estarem de prevenção por SMS.Segundo foi explicado ao DN, o Plano de Catástrofe Multivítimas "é uma medida de carácter exclusivamente preventivo", implicando "apenas o alerta aos profissionais, através de SMS, colocando-os em estado de prevenção, sem qualquer impacto na atividade assistencial, mobilização extraordinária de meios, ou declaração de situação de emergência em saúde".A ULS explica ainda que a decisão foi tomada depois do "alerta vermelho da Proteção Civil para a região do Médio Tejo e visa garantir que a organização se encontra preparada para responder de forma rápida e coordenada, caso venha a ser necessário, o que ainda não acontece".Como é referido em nota enviada ao DN, a ULSMT é das poucas unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que tem formação em plano de catástrofe, sendo pioneira, desde 2022, "no desenvolvimento de planeamento estruturado e equipas com formação especializada em gestão de eventos multivítimas pela Academia da Organização Mundial da Saúde, o que permite uma abordagem faseada, proporcional e antecipatória". Recorde-se que durante a tarde, a Proteção Civil recomendou à população que retire equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens das zonas confinantes, bem como a salvaguarda dos animais em locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas inundáveis.Na tarde desta quinta-feira, a Câmara de Santarém também determinou a evacuação obrigatória das zonas ribeirinhas e o encerramento de todas as escolas do concelho como prevenção das cheias que são esperadas até ao final da tarde e durante a noite. Segundo noticia a Lusa, também neste distrito há cerca de 50 vias rodoviárias condicionadas, devido ao mau tempo e ao aumento dos caudais do Tejo e afluentes.O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo alertou as populações para o encerramento de troços em dezenas de estradas, entre nacionais, regionais e municipais, em vários concelhos do distrito de Santarém, nomeadamente no município de Salvaterra de Magos, onde há quatro vias submersas e outras quatro na mesma situação no município do Cartaxo. O concelho de Santarém é o mais afetado, com nove estradas condicionadas e a povoação do Reguengo do Alviela continua isolada.No município da Golegã, estão contabilizadas oito vias com troços interrompidos e vários campos agrícolas inundados, ao passo que na Chamusca quatro estradas estão submersas ou interditas. Em Alpiarça há seis vias condicionadas e o parque do Carril está inundado. No concelho de Almeirim há oito estradas condicionadas.