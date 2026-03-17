Unidade de Saúde Lisboa Ocidental exige nacionalidade portuguesa em concursos de recrutamento. Prática é ilegal, dizem advogados
DR
Sociedade

Unidade de Saúde Lisboa Ocidental exige nacionalidade portuguesa em concursos de recrutamento. Prática é ilegal, dizem advogados

O concurso para constituição de reserva de recrutamento de enfermeiros da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, de fevereiro deste ano, apresenta uma ilegalidade nos requisitos de admissão ao solicitar o requisito da nacionalidade, dizem ao DN dois advogados especialistas na área do Trabalho, Maria Antónia Beleza e Paulo Geraldes. O caso não é único, há mais concursos onde a irregularidade subsiste. Ao DN, a ULS garante cumprir a lei.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
SNS
Concurso
recrutamento
nacionalidade
edição impressa
ULS Lisboa Ocidental
Diário de Notícias
www.dn.pt