Ricardo Silva Marques diante do retrato dos avós, obra feita por Vhils.
Ricardo Silva Marques diante do retrato dos avós, obra feita por Vhils.Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Um neto a recuperar património municipal e a memória da família

Antiga Fábrica de Cerâmica de Montargila torna-se uma 'clínica-galeria'. Prédio, de 1897, estava a ruir. Projeto homenageia António e Luísa, avós paternos de Ricardo Marques, que trabalharam no local.
Caroline Ribeiro
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