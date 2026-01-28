Um morto em incêndio em habitação em aldeia de Chaves

Um homem de 57 anos foi encontrado morto esta quarta-feira, 28 de janeiro, depois de um incêndio numa habitação em Aveleda, no concelho de Chaves, disse fonte da GNR de Vila Real.A fonte referiu à agência Lusa que o alerta foi dado às 07:55 e que a habitação “ardeu na sua totalidade”, tendo sido encontrado no seu interior um homem já sem vida.A Polícia Judiciária de Vila Real foi ativada e vai investigar as causas do incêndio que ocorreu nesta aldeia da freguesia de São Vicente da Raia, em Chaves. .Detido grupo responsável por vários roubos violentos em Lisboa