Um morto em acidente na A33, junto ao Seixal
João Guilherme / Arquivo DN
Sociedade

Um morto em acidente na A33, junto ao Seixal

O acidente envolveu um veículo ligeiro e um motociclo e ocorreu junto à localidade de Arrentela, Seixal.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma pessoa morreu esta quarta-feira, 27 de agosto, num acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo na Autoestrada 33 (A33), junto à localidade de Arrentela, Seixal, segundo o comando sub-regional da Península de Setúbal.

O acidente ocorreu pelas 06:42 e às 07:30 ainda condicionava o trânsito.

A A33 é a Circular Regional Interior da Península de Setúbal e liga o Monte da Caparica ao Seixal.

Acidente
Seixal
A33

