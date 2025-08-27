Um morto em acidente na A33, junto ao Seixal

Uma pessoa morreu esta quarta-feira, 27 de agosto, num acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo na Autoestrada 33 (A33), junto à localidade de Arrentela, Seixal, segundo o comando sub-regional da Península de Setúbal.O acidente ocorreu pelas 06:42 e às 07:30 ainda condicionava o trânsito.A A33 é a Circular Regional Interior da Península de Setúbal e liga o Monte da Caparica ao Seixal..Colisão na A4 faz um morto. Reaberto o trânsito no sentido Vila Real-Amarante.Cinco mortos em despiste automóvel em Monchique. EN266 reabriu após quatro horas cortada