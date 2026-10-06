Um morto e um ferido grave em incêndio num apartamento no Montijo

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos graves num incêndio urbano que deflagrou na manhã desta terça-feira, 6 de outubro, no primeiro andar de um prédio na Rua José Joaquim Marques, no Montijo, distrito de Setúbal, informou a Proteção Civil.

Segundo a Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o ferido grave foi transportado para o Hospital do Barreiro.

Cerca das 11:45, a vítima mortal ainda permanecia no local, onde já decorriam diligências da Polícia Judiciária.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta de incêndio foi dado às 09:16 e o fogo foi considerado extinto às 09:31.

Para o local, foram mobilizados 29 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Montijo, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP e Polícia Judiciária, apoiados por 10 viaturas.