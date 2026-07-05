Um morto e um ferido grave em despiste na A12 em Palmela

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos graves no despiste de uma viatura ligeira na A12, no concelho de Plamela, na noite de sábado, 4 de julho.O alerta para o acidente, ao quilómetro 15 da A12, na zona do Pinhal Novo, foi dado às 20h39, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à Lusa.O óbito foi declarado no local do acidente pelo médico de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).Já o homem que sofreu ferimentos graves foi transportado para o hospital de Setúbal.