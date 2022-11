Um morto e três feridos graves, dois deles crianças, em acidente junto ao Cartaxo

Uma pessoa morreu e três estão em estado crítico, duas delas crianças, em resultado da colisão de três viaturas ligeiras ocorrida esta quarta-feira na Estrada Nacional 3, na zona do Gaio, Cartaxo (Santarém), disse fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 08:56 desta quarta-feira, tendo um dos feridos sido transferido para o Hospital de S. José, em Lisboa, e outro para o Hospital Distrital de Santarém.

As equipas médicas estavam, cerca das 10:30, a proceder ainda à estabilização da terceira vítima antes da retirada para uma unidade hospitalar, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Há ainda dois feridos ligeiros, acrescentou.

No local estão 31 operacionais e 14 viaturas das corporações de bombeiros do Cartaxo, Azambuja, Alcoentre e Santarém (voluntários e sapadores), do Instituto Nacional de Emergência Médica (duas viaturas médicas de emergência e reanimação de Santarém e Vila Franca de Xira, e uma de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar do Médio Tejo), de uma equipa de apoio psicológico e da GNR.

Fonte da GNR disse à Lusa que a EN3 está encerrada no local, estando o trânsito a ser desviado pela EN 365-2.

O acidente ocorreu no sentido Cartaxo-Azambuja, adiantou.