Um morto e quatro feridos graves em colisão entre autocarro e dois automóveis perto de Évora
Um morto e quatro feridos graves em colisão entre autocarro e dois automóveis perto de Évora

Dois dos feridos são crianças. Circulação na na Estrada Nacional 256, perto de São Manços, está cortada nos dois sentidos.
Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis provocou esta sexta-feira, 14 de novembro, um morto e quatro feridos graves e o corte da circulação na Estrada Nacional 256 perto de São Manços, no concelho de Évora, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que dois dos feridos são crianças e que a circulação está cortada nos dois sentidos.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central o alerta para o acidente foi dado às 18:03.

Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.

