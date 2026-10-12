Um morto e dois detidos em operação de apreensão de cocaína ao largo de Faro

Um suspeito morreu e dois foram detidos na operação “Mare Nostrum”, que permitiu apreender 3.700 quilos de cocaína, anunciou esta segunda-feira, 12 de outubro, a Polícia Judiciária (PJ).

“Um dos suspeitos, infelizmente, veio a falecer, fruto de ferimentos graves que sofreu no momento da abordagem”, disse o diretor da PJ de Lisboa, João Oliveira, numa conferência de imprensa, na sede daquela polícia, em Lisboa.

Segundo o responsável, durante a operação conjunta, que decorreu no domingo, um dos suspeitos morreu porque a embarcação com quase quatro toneladas de cocaína e a embarcação das autoridades colidiram, após os suspeitos desobedecerem às autoridades.

João Oliveira disse ainda que não há registo de outros feridos, apesar de três militares terem caído ao mar durante a operação.

Os homens detidos são estrangeiros e serão presentes a primeiro interrogatório no Campus de Justiça de Lisboa, disse o responsável na conferência de imprensa, que contou com a presença de representantes da Guarda di Finanza e da Marinha portuguesa.

Segundo a mesma fonte, a cocaína vinha da América Latina e “muito provavelmente” tinha como destino Portugal.

O diretor da PJ de Lisboa disse que a investigação associada à operação internacional começou há cerca de seis meses.

Segundo a PJ, a operação resultou de uma investigação e permitiu avançar com o desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu através de embarcações de alta velocidade, anunciou hoje a PJ, em comunicado.

A operação designada “Mare Nostrum” decorreu nos últimos dias e envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, a Marinha Portuguesa, a Polícia Marítima e a Guardia di Finanza de Itália.

A droga foi encontrada numa embarcação de alta velocidade, detetada e abordada a cerca de 80 milhas a sul de Faro, após uma perseguição, depois de os tripulantes não terem acatado uma ordem de paragem.

No interior da embarcação seguiam três pessoas, tendo sido também apreendidos vários objetos utilizados na navegação e no transporte da cocaína, especificou a polícia.

A investigação decorreu no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), com a colaboração da Força Aérea Portuguesa e da Guardia Civil de Espanha, em articulação com as autoridades italianas.