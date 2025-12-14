Um homem ficou ferido em tiroteio junto a discoteca do Montijo

Um tiroteio junto a uma discoteca no Montijo, na madrugada deste domingo, 14 de dezembro, provocou ferimentos num homem, noticiou a CNN Portugal.O incidente registou-se por volta das 6h30 junto da discoteca Flyclub, onde a vítima sofreu ferimentos nas coxas e uma fratura no fémur direito, tendo sido transportada para o Hospital de Setúbal.As autoridades ainda não conseguiram identificar os suspeitos nem o motivo qual levou aos disparos, até porque segundo a mesma notícia registou-se uma falta de colaboração das pessoas presentes no local.Ainda assim foram recolhidos meios de prova, como nove invólucros de munição de calibre 9 mm.A Polícia Judiciária tomou agora conta da ocorrência e vai conduzir a investigação.