Um homem ficou ferido em tiroteio junto a discoteca do Montijo
FOTO: Miguel Pereira/Global Imagens
Sociedade

Um homem ficou ferido em tiroteio junto a discoteca do Montijo

A vítima foi transportada para o hospital de Setúbal. Polícia Judiciária vai investigar o caso.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um tiroteio junto a uma discoteca no Montijo, na madrugada deste domingo, 14 de dezembro, provocou ferimentos num homem, noticiou a CNN Portugal.

O incidente registou-se por volta das 6h30 junto da discoteca Flyclub, onde a vítima sofreu ferimentos nas coxas e uma fratura no fémur direito, tendo sido transportada para o Hospital de Setúbal.

As autoridades ainda não conseguiram identificar os suspeitos nem o motivo qual levou aos disparos, até porque segundo a mesma notícia registou-se uma falta de colaboração das pessoas presentes no local.

Ainda assim foram recolhidos meios de prova, como nove invólucros de munição de calibre 9 mm.

A Polícia Judiciária tomou agora conta da ocorrência e vai conduzir a investigação.

