UGT mantém greve geral mas saúda "vontade" do Governo em negociar

A UGT vai manter a greve geral agendada para dia 11 de dezembro, garantiu esta quarta-feira, 26 de novembro, o secretário-geral Mário Mourão, que ainda assim saudou a "vontade" demonstrada pelo Governo em chegar a acordo."Foi uma reunião construtiva. A UGT demonstrou vontade de continuar a negociação e Governo também mostrou vontade. A greve vai manter-se, essa questão nunca esteve em cima da mesa. Vamos ver se há margem ou não para um acordo", afirmou aos jornalistas, à saída da reunião.Mário Mourão explicou que "até à greve geral não é possível dar passos para haver algum acordo ou perto de um acordo", mas salientou que "há vontade para trabalhar", até porque estão em jogo "temas muito sensíveis" e "com muito impacto" para os trabalhadores, nomeadamente contratos a termo, outsourcing, parentalidade e reintegração dos trabalhadores em caso de despedimento.O dirigente sindical explanou que a reunião desta quarta-feira serviu para dar a conhecer ao primeiro-ministro as razões que levaram à marcação da greve e não "para negociar".Mário Mourão diz que o encontro permitiu desanuviar um pouco a "tensão" existente e para a construção de "um ambiente propício para continuar as negociações"."Houve disponibilidade do Governo para alargar ao tempo necessário a aproximação entre as partes", revelou..Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral de 11 de dezembro. A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo de revisão da lei laboral, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da troika. .Associações convocam imigrantes para adesão à greve geral de 11 de dezembro.UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo