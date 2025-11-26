Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ladeado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante a audiência com o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e com a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no Palácio de São Bento
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ladeado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante a audiência com o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e com a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no Palácio de São Bento FILIPE AMORIM/LUSA
Sociedade

UGT mantém greve geral mas saúda "vontade" do Governo em negociar

Mário Mourão explicou que "até à greve geral não é possível dar passos para haver algum acordo", mas que "há vontade para trabalhar", pois estão em jogo "temas muito sensíveis" para os trabalhadores.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A UGT vai manter a greve geral agendada para dia 11 de dezembro, garantiu esta quarta-feira, 26 de novembro, o secretário-geral Mário Mourão, que ainda assim saudou a "vontade" demonstrada pelo Governo em chegar a acordo.

"Foi uma reunião construtiva. A UGT demonstrou vontade de continuar a negociação e Governo também mostrou vontade. A greve vai manter-se, essa questão nunca esteve em cima da mesa. Vamos ver se há margem ou não para um acordo", afirmou aos jornalistas, à saída da reunião.

Mário Mourão explicou que "até à greve geral não é possível dar passos para haver algum acordo ou perto de um acordo", mas salientou que "há vontade para trabalhar", até porque estão em jogo "temas muito sensíveis" e "com muito impacto" para os trabalhadores, nomeadamente contratos a termo, outsourcing, parentalidade e reintegração dos trabalhadores em caso de despedimento.

O dirigente sindical explanou que a reunião desta quarta-feira serviu para dar a conhecer ao primeiro-ministro as razões que levaram à marcação da greve e não "para negociar".

Mário Mourão diz que o encontro permitiu desanuviar um pouco a "tensão" existente e para a construção de "um ambiente propício para continuar as negociações".

"Houve disponibilidade do Governo para alargar ao tempo necessário a aproximação entre as partes", revelou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ladeado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante a audiência com o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e com a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no Palácio de São Bento
Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral de 11 de dezembro

A CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para 11 de dezembro contra a proposta do Governo de revisão da lei laboral, naquela que será a primeira paralisação conjunta desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da troika.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ladeado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante a audiência com o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e com a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no Palácio de São Bento
Associações convocam imigrantes para adesão à greve geral de 11 de dezembro
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ladeado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, durante a audiência com o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, e com a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, no Palácio de São Bento
UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo
UGT
Greve geral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt