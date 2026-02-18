Mário Mourão, secretário-geral da UGT
Sociedade

UGT ausente da reunião desta quarta-feira com Governo e patrões sobre pacote laboral

Central sindical considera a reuniões “extemporânea” e lamenta a sua divulgação quando informou atempadamente o Governo da sua indisponibilidade nesta data.
DN/Lusa
A UGT não vai participar na reunião convocada para esta quarta-feira, 18 de fevereiro, pela ministra do Trabalho para discutir as alterações à legislação laboral, considerando-a “extemporânea” e lamentando a sua divulgação quando informou atempadamente o Governo da sua indisponibilidade nesta data.

“A UGT não pode deixar de lamentar a divulgação de tal reunião, após contactos por parte do Governo nos quais a UGT informou de imediato a sua indisponibilidade para a data proposta e a sua disponibilidade para qualquer outra”, lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira pela central sindical.

Para a UGT, “trata-se de uma clara precipitação face à necessidade de, em reuniões desta natureza, se acordarem datas e ordem de trabalhos com os demais interlocutores”.

